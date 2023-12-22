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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة أممية تحذر: إسرائيل تعمل على طرد السكان المدنيين من غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

حذرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين، باولا غافيريا بيتانكور، اليوم الجمعة، من أن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان قطاع غزة بشكل دائم؛ من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار، والهجمات واسعة النطاق والممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من القطاع المحاصر.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين، في بيان: “إن إسرائيل تراجعت عن وعودها بالسلامة لأولئك الذين امتثلوا لأوامرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين”.

وأضافت: "لقد تم تهجيرهم قسرا مرة أخرى إلى جانب سكان جنوب غزة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشارت إلى أنه مع استمرار اتساع نطاق أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي؛ فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد، هو أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي.

طرد السكان المدنيين من غزة إسرائيل حقوق الإنسان غافيريا بيتانكور

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