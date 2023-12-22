إعلام الاحتلال الإسرائيلي يكشف نية المنظومة الأمنية تجاه الحرب في غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحضّر لتغيير أسلوب القتال في غزة خلال شهر.

ولم تذكر القناة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل حول الأمر.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة:"مجاهدونا استهدفوا دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وقالت سرايا القدس، اليوم الجمعة :"قصفنا الحشود العسكرية في محيط مسجد أبو هريرة وأرض أبو نويرة في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون".

كما سبق أن أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي للقيود على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى اليوم الجمعة والاعتداء عليهم؛ هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.