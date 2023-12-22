معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

أكد المعلق الرياضي، أحمد الطيب، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لم يقدم المطلوب، وأن لديه الكثير والكثير من المهارات، وجماهير الأهلي تنتظر الأفضل في المباريات المقبلة.

وأضاف المعلق الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور لم يقدم 40% من مستواه الحقيقي مع الأهلي حتى الآن، ولم يصل لـ 50 %، وأن السبب في ذلك هو عدم الحرية في الملعب، ففي الزمالك كان يلعب بحرية، ولكن في الأهلي ملتزم بـ أدوار بالملعب.

وأشار إلي أن إمام عاشور، متسرع في أن يثبت أنه أفضل مما كان في الزمالك، معلقًا :"هذا غير مطلوب فعليه أن يسير بـ خطوات صحيحة ليصل لـ الهدف المطلوب".

وأوضح أن إمام عاشور، يريد أن يتخذ القرار الثاني قبل أن يتخذ القرار الأول في الملعب، وهذا أمر غير صحيح، وأن إمام عاشور، يبحث عن التميز، حتى لا يقول الجمهور أنه فشل بعد أن ترك الزمالك.

وتابع:" إمام عاشور عايز يثبت نفسه، وأنه لم يفشل بعد أن ترك الزمالك، ولكن بشكل عام إمام عاشور لاعب مميز لا يختلف عليه إثنين".