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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة مفاجئة لخالد بيبو بعد الفوز ببرونزية المونديال

سيد عبد الحفيظ وخالد
سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو

في تصريحاته لبرنامج "اللعيب" مع مهيب عبد الهادي، وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بفريق النادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى خالد بيبو، مدير الكرة الحالي، بعد تتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية.

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وقال عبد الحفيظ: "أبارك لكم كثيرًا وللجهاز الفني بالكامل، وستواصلون حصد النجاحات واحدة تلو الأخرى. لا يوجد من يبدأ من الصفر ودائمًا في تقدم وبطولات قادمة، والأداء كان رائعًا، والسوبر المصري في انتظاركم".

ردًا على ذلك، قال خالد بيبو: "دائمًا أوجه لك الشكر، عبد الحفيظ كان زميل ملعب قبل أن يصبح زميل عمل، وله باع كبير جدا داخل جدران القلعة الحمراء، لذلك هو أستاذ في هذا المنصب ويسير على القواعد والأسس التي وضعتها الجميع داخل الأهلي، يكمل الآخر، وأتصل به دائمًا في أي أزمة أو استفسار عن شيء".

وتردد مؤخرا وجود حالة استياء لدى سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن النادي الأهلي وتعيين خالد بيبو مديرا للكرة بدلا منه.

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