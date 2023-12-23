نيجيريا تؤكد مجددا دعمها لـ أوبك بعد قرار أنجولا بالخروج من المنظمة

قال وزير البترول النيجيري هاينكن لوكبوبيري، اليوم السبت إن نيجيريا تؤكد مجددا دعمها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأشار وزير البترول النيجيري إلى أنه "يسعدني أن أؤكد من جديد التزام نيجيريا المستمر تجاه أوبك" بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان أنجولا الخميس الماضي أنها ستنسحب من أوبك بسبب خلاف حول حصص الإنتاج، في أعقاب قرار منظمة النفط الشهر الماضي بخفض الإنتاج بشكل أكبر العام المقبل.

وأرجأت نيجيريا، إلى جانب أنجولا، المفاوضات حول هذه القضية في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في نوفمبر، حيث أعربت الدولتان عن عدم رضاهما عن حصص الإنتاج الخاصة بهما.

هدف نيجيريا لعام 2024 هو 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن يقال إن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تتوقع إنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا على الأقل.

وأكد لوكبوبيري: "نحن عازمون على التزامنا بأهداف أوبك بينما ننخرط بنشاط مع المنظمة لمعالجة المخاوف التي يتردد صداها ليس فقط داخل حدود بلادنا ولكن عبر القارة بأكملها".