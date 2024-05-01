رفيق زايد.. قيادات الإمارات تنعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.



وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه في موقع «إكس» ناعيا الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم : «حط اليوم رفيق زايد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحاله عند أرحم الراحمين".

وأضاف : تعازينا لرئيس الدولة ولعموم آل نهيان ولشعب الإمارات الكريم..عزاؤنا في إنجازاته.. وفي سنوات عطائه.. وفي أبنائه الذين يقدمون الغالي والنفيس لهذا الوطن.رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وأتم تغريداته قائلا : وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وفاة طحنون بن محمد آل نهيان

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن طحنون بن محمد آل نهيان كان ممثلا للحاكم في منطقة العين وشغل سابقاً منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية، ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول. في نوفمبر 2018، أعيدت تسمية الطريق الواصل بين العين ودبي باسمه تكريماً له.

الشيخ طحنون هو صهر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال زواج شقيقته الشيخة حصة من الشيخ زايد.

حياة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

كان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله من القلّة القليلة التي رافقت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه”، فنهل منه الخبرة العملية والمعرفية حيث كان عليماً وضليعاً بأحوال أهالي العين وأخبارهم منذ أن كان ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية "منطقة العين حاليا”، وقد كان من كوكبة الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ثقته المطلقة فعيِنه في الحادي عشر من سبتمبر عام 1966 في أول مناصبه الرسمية رئيساً لدائرة الزراعة ورئيساً لبلدية العين بعد شهر من تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

وكان الشيخ طحنون من ضمن العاملين مع الشيخ زايد على المشروع الاتحادي الذي توّج في الثاني من ديسمبر عام 1971 بإعلان دولة الاتحاد، وقد شغل قبلها منصب وزير البلديات والزراعة منذ الأول من يوليو لعام 1971 كما تم تعيينه ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي في يوم التاسع من أغسطس من العام نفسه.

وفي الثامن من يوليو عام 1972 صدر مرسوم أميري يقضي بتعيين طحنون بن محمد عضواً في مجلس إدارة صندوق أبوظبي للإنماء والاقتصاد العربي "صندوق أبوظبي للتنمية حالياً” ورئيساً لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك” في عام 1973م.وفي عام 1974صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لدائرة البلدية والزراعة في العين، ومع تأسيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للاستثمار كان عضوا في مجلس إدارة المؤسسة وجددت عضويته في عام 1980.

وفي عام 1977 أصبح نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيسا لدائرة الزراعة والبلديات في العين كما عيٌنه رئيس الدولة عضواً في المجلس الأعلى للبترول في عام 1988.

اشتهر الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بقربه وتواصله المباشر مع أهالي منطقة العين حيث إن أغلب مناصبه الرسمية وسجله الحافل بخدمة الدولة ومواطنيها كان يتركز على عمله في مدينة الواحات ما جعله قريباً لشئون المواطنين فيها ومتواصلاً معهم بشكل مباشر في أفراحهم ومناسباتهم.