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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

رئيس الإمارات وحاكم
رئيس الإمارات وحاكم دبي

حضر محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أفراح آل نهيان في قصر المشرف ضمن العرس الجماعي الذي أقيم على مستوى  الإمارات لعدد من الإماراتيين برعاية ديوان الرئاسة.

أفراح آل نهيان 

وهنأ  آل نهيان العرسان وذويهم متمنياً لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية وإنشاء أسر مستقرة قائمة على المودة والرحمة تعزز قوة المجتمع، مؤكداً أن الدولة تولي أهمية كبيرة للأسرة كونها النواة الرئيسية للمجتمع الناجح.

وعبر العرسان وذووهم عن شكرهم لرئيس دولة الإمارات على حضور حفل زفافهم ودعم القيادة لهم في تكوين أسر جديدة.

والتقطت الصور الجماعية التذكارية مع العرسان وذويهم بهذه المناسبة.

https://x.com/ZayedAlbakeri/status/1782465067805442366

كما حضر الحفل  خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وطحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وحمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسيف بن محمد آل نهيان، وسرور بن محمد آل نهيان، وسيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحامد بن زايد آل نهيان، وذياب بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وخالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون التنموية وأسر الشهداء، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وزايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وزايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس دولة الإمارات، ونهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشئون الخاصة في ديوان الرئاسة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف المدعوين وذوي العرسان.


وشارك في العرس الجماعي كل من:

 

ــ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان.. إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات. 

ــ الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان..إلى كريمة سعادة محمد السويدي.

ــ الشيخ طحنون بن سعيد بن سيف آل نهيان.. إلى كريمة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان.

ــ الشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان.. إلى كريمة الشيخ محمد بن حمد آل نهيان.

ــ الشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان.. إلى كريمة معالي أحمد خليفة السويدي.

أفراح آل نهيان محمد بن زايد آل نهيان الامارات

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