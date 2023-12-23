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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والده لطيفة تتعرض لوعكة صحية ونقلها للعتاية المركزة.. صورة

والده لطيفة
والده لطيفة

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت لطيفةا صورة لوالدتها من داخل غرفة العناية المركزة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها: أمي العظيمة القوية الصامدة رينا يشفيكي يا رب، بطلب من اللي بيحبوني يدعو لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة.

لطيفة وفلسطين :

نشرت الفنانة لطيفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تدعم فيه مجددا القضية الفلسطينية.

 

لطيفة

وقد قالت الفنانة لطيفة، إنها  تلقت التهديدات بسبب أغنيتها “إلى طغاة العالم” التى تدعم القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف على يد الإحتلال الصهيوني.

 

وعلقت "لطيفة"، من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، قائلة “أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة”.

 

وتابعت الفنانة “بنستصعب نضحك ونقول الناس هناك بتعاني، حتى لما تأكل تحس بغضة لأن الناس مش لاقيه تأكل وأشلاء وبعد ما هجرت بيوتها يقصفوها، متعرفش تعبر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاح مدني، وأم كلثوم  بعد حرب 67 لفت العالم العربي كله ولمت اللي بلادها محتجاه من مساعدات، وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة”.

 

وأضافت “نرجع ونقول كل فنان هو حر في قناعته وتكوينه، الفنانين كتر ألف خيرهم اللي بيعملوا حفلات وبتكون رايحة لمساعدة الفلسطينيين في الأكل والغطاء والأدوية والمساعدات بكل أشكالها هذه رسالة سامية وراقية وكل الناس مستنياها”.

 

وعن التهديدات التى تلقتها ، قالت لطيفة “عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، برغم أن مواقع كتير من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية واعطونا تهديد بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني”.

 

 

لطيفة الفنانة التونسية لطيفة

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