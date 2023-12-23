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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب مجاهد نصار يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم بنادي التنمية الرياضية بشبرا الخيمة

صدى البلد

شهد النائب مجاهد نصار، اليوم ، الجمعة ، الاحتفال الذي نظمته مؤسسة أصحاب الهمم الخيرية ، بشرق شبرا الخيمة ،برئاسة شيماء سعيد ، رئيس مجلس الإدارة ، بمناسبة اليوم العالمي لتكريم ذوى القدرات الخاصة ، بنادي التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة  ، وذلك في إطار اهتمام ودعم الدولة بفئة ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الهمم وتوفير المناخ الملائم لهم ودعمهم نفسيًا ودمجهم في المجتمع .

جاء الاحتفال بحضور اللواء أحمد أنور ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة ، والنائب سيد حجازي ، عضو مجلس الشيوخ ، ونهى الجمل ، والدكتور إيهاب الشرقاوي ، مدير إدارة تموين غرب شبرا الخيمة ، الإعلامي زين العابدين رشدي ،  وعماد بدوي  صانع الأبطال ، وياسمين عادل أبو الخير ، رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية ، والحاج عادل أبو الخير ، وشيماء سعيد ، و وائل الجزار ، وياسر راغب ، وعدد كبير من رموز وقيادات العمل العام وأهالي شبرا الخيمة

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ علاء عبد القوي -من ذوي الهمم - ثم عروض لفقرات فنية لفريق المرح و فقرات غنائية  تجسد رسالة أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة أصحاب همم ومواهب متميزة بالإضافة إلى تعزيز حب الوطن وتنمية روح الانتماء لديهم.

وعلى هامش الاحتفال عرضت الشيف حنان تجربتها الفريدة في تعليم الأطفال من ذوي الهمم فن الطهي ونجاحهم في إعداد وجبات وحلويات نالت إعجاب الحضور.

أعرب النائب مجاهد نصار عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة ومشاركة أبنائه فرحتهم مقدماً التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد مؤكدًا أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوقهم ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، لافتًا إلى ضرورة  تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكاناتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة.

وقدم النائب مجاهد نصار الشكر والتقدير إلى كل الحاضرين و خاصةً مؤسسة أصحاب الهمم الخيرية والأستاذة شيماء سعيد ، رئيس مجلس الإدارة ، والدكتور سيد حجازي ، واللواء أحمد أنور ، والدكتور إيهاب الشرقاوي ، والحاج عادل أبو الخير ،والأستاذة ياسمين عادل أبو الخير ، وعماد بدوي صانع الأبطال.

وفي نهاية الحفل كرم النائب مجاهد نصار والنائب سيد حجازي واللواء أحمد أنور الأطفال المتميزين من ذوي الهمم وتقليدهم الأوسمة ، كما كرم الاحتفال النائب مجاهد نصار ومؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية تقديراً لجهودهم الكبيرة الداعمة لأصحاب الهمم بشبرا الخيمة.

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