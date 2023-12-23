شاهد.. لاعبو الأهلي داخل الطائرة المتجهة للإمارات للمشاركة في كأس السوبر

حصل صدى البلد على صور لبعثة النادي الأهلي المتجهة من السعودية إلى الإمارات المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، داخل الطائرة.
وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المملكة العربية السعودية، في طريقها إلى دولة الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.
وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.