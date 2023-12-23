عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. لاعبو الأهلي داخل الطائرة المتجهة للإمارات للمشاركة في كأس السوبر

صدى البلد

حصل صدى البلد على صور لبعثة النادي الأهلي المتجهة من السعودية إلى الإمارات المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، داخل الطائرة.

 

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المملكة العربية السعودية، في طريقها إلى دولة الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.


 

413820234_908691243958478_3924756023217025973_n
413820234_908691243958478_3924756023217025973_n
413880057_908691257291810_6868581308149970250_n
413880057_908691257291810_6868581308149970250_n
413892623_908691607291775_482277512268541685_n
413892623_908691607291775_482277512268541685_n
413892651_908691367291799_3121139072542304509_n
413892651_908691367291799_3121139072542304509_n
413895235_908691587291777_5422547835720937266_n
413895235_908691587291777_5422547835720937266_n
413898330_908691343958468_5464525179924470707_n
413898330_908691343958468_5464525179924470707_n
413898551_908690887291847_5847269355561000019_n
413898551_908690887291847_5847269355561000019_n
413900532_908691313958471_5682563408471257685_n
413900532_908691313958471_5682563408471257685_n
413905630_908692313958371_3420894962138914782_n
413905630_908692313958371_3420894962138914782_n
413907952_908691543958448_3775511183697529487_n
413907952_908691543958448_3775511183697529487_n
413908260_908691503958452_2196397908094054478_n
413908260_908691503958452_2196397908094054478_n
413908938_908692280625041_7860991094589266309_n
413908938_908692280625041_7860991094589266309_n
413921584_908691323958470_3162400473730992387_n
413921584_908691323958470_3162400473730992387_n
413921689_908691270625142_5619355537450418423_n
413921689_908691270625142_5619355537450418423_n
413925060_908691577291778_1814323697614063423_n
413925060_908691577291778_1814323697614063423_n
413925235_908690900625179_1788056363366413427_n
413925235_908690900625179_1788056363366413427_n
413925929_908692263958376_103337244323976439_n
413925929_908692263958376_103337244323976439_n
413929882_908691300625139_7361852959771086595_n
413929882_908691300625139_7361852959771086595_n
413936050_908691430625126_5238673838669620762_n
413936050_908691430625126_5238673838669620762_n
413942865_908691403958462_9083729070921483119_n
413942865_908691403958462_9083729070921483119_n
413946599_908692327291703_2043333744795301622_n
413946599_908692327291703_2043333744795301622_n
413946890_908691443958458_4052847074403642906_n
413946890_908691443958458_4052847074403642906_n
413947997_908691380625131_6268022154007944434_n
413947997_908691380625131_6268022154007944434_n
413957283_908692223958380_8476640066957261009_n
413957283_908692223958380_8476640066957261009_n
413982219_908690913958511_5469053860404141817_n
413982219_908690913958511_5469053860404141817_n
النادي الأهلي السعودية الامارات بطولة كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري الأهلى الميدالية البرونزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

موضوعات متعلقة

أول بطولة للنادي .. كيف استعد بيراميدز لـ السوبر المصري

‎السوبر المصري| بعثة الأهلي تغادر مطار الملك عبد العزيز متجهة إلى الإمارات

أهلي 2008 يخسر من إنبي في بطولة الجمهورية

مبابي يصدم ريال مدريد مجددا| ماذا فعل؟

وست هام يضرب مانشستر يونايتد بثنائية بالدوري الإنجليزي

بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر للإمارات

الأهلي في المونديال| ربيعة ينضم إلى قائمة الأكثر مشاركة بكأس العالم للأندية

الأهلي في المونديال| قمصان: حققنا فوزًا كبيرًا على أوراوا.. ونستحق التتويج بالبرونزية

ترشيحاتنا

كبير مستشاري نتنياهو: دعوات جوتيريش لوقف إطلاق النار توفر شريان حياة لحماس

COP28|وزيرة البيئة تشيد بإعلان «اتفاق الإمارات» للعمل المناخي: تعهدات تمويلية بـ85 مليار دولار

حركة سرايا القدس تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

مخاوف من تحول فيروس كورونا إلى جرثومة في المعدة.. تفاصيل

على بعد 2500 سنة ضوئية.."ناسا" ترصد شجرة عيد الميلاد بالفضاء

دوي صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

«زنوبيا» تعود أصولها للملكة كليوباترا.. غزت مصر وعادت مُقيدة بالأغلال |ما قصتها؟

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ