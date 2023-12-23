البنك المركزي: 9.4 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي في أغسطس 2023

ارتفع إجمالي الائتمان المحلي المطلوب من عملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا 9.43 تريليون جنيه، مقابل 9.21 تريليون جنيه في يونيو 2023، ومقارنة بـ 8.74 تريليون جنيه في يونيو الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي نحو 6.5 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 6.3 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 5.842 تريليون جنيه في يونيو 2023.

تضمن الائتمان المحلي المطلوب من الحكومة نحو 5.634 تريليون جنيه للأوارق المالية بنهاية أغسطس السابق مقابل 5.74 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 5.7 تريليون جنيه في يونيو 2023.

وجاء بند الإقراض والخصم نحو 3.15 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في يونيو السابق.

ووصلت الودائع نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 2.23 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه في يونيو الماضي.