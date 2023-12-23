ماهر همام: النادي الأهلي يتعامل باحترافية في إدارة الأمور.. ونحذر من الإعلام الرياضي|فيديو

أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أن تحليل المباريات يجب أن يكون بناء على شروط احترافية، مشيرًا إلى أن ما يتم الآن في بعض الأحيان من الإعلام الرياضي يخلق حالة من التعصب بين الجماهير.

وقال ماهر همام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن النادي الأهلي يتعامل باحترافية وبالتعاقد الذي يتم ولكن الإعلام في بعض الأحيان يصوّر أن الأهلي يتخذ القرارات بالقطعة.

وتابع نجم النادي الأهلي السابق، أن الأهلي أدى مباريات في كأس العالم للأندية بشكل متوازن، مما ساهم في تتويج هذا المجهود بالحصول على الميدالية البرونزية.