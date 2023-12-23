نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

أشاد ماهر همام، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي قدمه أحمد نبيل كوكا، نجم القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ونشر ماهر همام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لكوكا وكتب: "صفقه الأهلي الجديده ".

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت امس الجمعة في المملكة العربية السعودية.

أهداف الأهلي في شباك أوراوا

سجل أهداف النادي الأهلي: ياسر إبراهيم ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم سجل لاعب أوراوا الياباني الهدف الثالث في مرماه، وأخيرا سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الرابع للنادي الأهلي من ركلة حرة مباشرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نادي سيراميكا كليوباترا، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، مساء بعد غد الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر للأبطال.

فيما سيواجه المتأهل من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، نظيره الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر التي تجمعه أمام نظيره بيراميدز في نهائي كأس السوبر للأبطال المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.