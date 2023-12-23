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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بالورود.. مسئولو الرياضة بالإمارات يستقبلون بعثة الأهلي المشاركة بكأس السوبر|شاهد

صدى البلد

استقبل وفد رسمي من مسئولي الرياضة بدولة الإمارات بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التى وصلت منذ قليل إلى أبو ظبي بدولة الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

واستقبل المسئولون بعثة النادي الأهلي بالورود والترحيب بشكل كبير.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة. 

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وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

 

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