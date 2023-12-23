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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والتنمية:نرفض أية محاولات لتهجير سكان غزة من أراضيهم داخليا أو خارجيا

علاء عبد النبى
علاء عبد النبى

رحب المهندس  علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  بموافقة  مجلس الامن في جلسته التي عقدت امس،  الجمعة على مشروع قرار بتسريع دخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة.

واكد أن القرار يساهم فى اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".

وانتقد  نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  فى تصريحات له، تخلى القرار عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضاً عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة.

وطالب المهندس علاء عبد النبى،  نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.

وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف.

وحذر "عبد النبي" من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء، مبينا أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.

وجدد المهندس علاء عبد النبى،  تأييده لموقف الدولة المصرية برفض اي محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، واعتبر أنه أمر يخالف القوانين الدولية، ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.

حزب الاصلاح والتنمية غزة قطاع غزة علاء عبد النبى

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