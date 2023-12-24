دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجه من الطقس السيئ علي مدار اليوم وسقوط غزير للأمطار على معظم المدن خاصة المدن الساحلية، حيث شهدت أمطار غزيرة إلى متوسطة على معظم المدن.

وتأثرت حركة الصيد بعزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن. عن العمل بسبب أجواء النوة الفيضية الصغري وعلى جانب آخر انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط حيث استقبلت الميناء ١٣ سفينة حاويات وبضائع عامة.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤوساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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