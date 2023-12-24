عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

صورة تعبيرية للحالات
صورة تعبيرية للحالات الطارئة

تصدرت وفاة مدير نادى الترسانة ياسر حسن، مؤشر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الساعات الماضية. 

وجاءت وفاة مدير نادى الترسانة بعد فوز فريقه في مباراة  أمس، مما أثار  دهشة الكثير من الأشخاص وفي نفس الوقت تعاطف الجمهور مع طريقة وفاة مدير نادى الترسانة المأساوية. 

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

بلاش منها.. أطعمة تدمر خصوبة الرجال

ووفقا لما جاء في موقع "ميديكال إكسبريس" نعرض لكم تفسير الحالة الغريبة التى تسببت في وفاة مدير نادى الترسانة .

images
images


فقد فسرت دراسة حديثة ارتباط الموت بالفرح الشديد قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأزمة القلبية وهو ما حدث في واقعة وفاة مدير نادى الترسانة 

أجرى الدراسة فريق من الباحثين في هولندا ونشرت النتائج في  مجلة "ساينس ترانسلاتيونال ميديسن" وشملت الدراسة أكثر من 120 ألف شخص وتم تتبعهم لمدة 12 عامًا.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين أبلغوا عن تجارب فرح شديدة، مثل الزواج أو ولادة طفل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 28٪، والوفاة بنسبة 38٪، خلال فترة الدراسة.

قال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن الفرح الشديد قد يكون له تأثير سلبي على القلب.

اضطرابات القلب
اضطرابات القلب

وأوضحوا أن الفرح الشديد قد يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي يمكن أن تضر بالقلب.

كما أن الفرح الشديد قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن هذه الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، ولا يمكنها إثبات أن الفرح الشديد هو سبب الإصابة بالأزمة القلبية والوفاة.

وأضافوا أنه من الممكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أكثر عرضة للشعور بالفرح الشديد

نصيحة للسلامة

إذا كنت تعاني من مرض قلبي أو لديك استعدد وراثي  فمن المهم أن تسيطر على مستويات التوتر لديك

ويمكنك القيام بذلك من خلال ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي صحي.

كما يمكنك أيضًا تعلم تقنيات إدارة التوتر، مثل التنفس العميق والتأمل.

مدير نادى مدير نادي الترسانة وفاة مدير نادي الترسانة الازمة القلبية هرمونات التوتر ضربات القلب معدل ضربات القلب مستويات التوتر ياسر حسن وفاة ياسر حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

تهويل أم خطر قادم| تطورات متحور كورونا الجديد.. والصحة ترد

موضوعات متعلقة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

مرض شائع.. كيف تحمى نفسك من دوالي المريء

تخلص من الألم .. تمارين بسيطة لعلاج تصلب الرقبة

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

احترس منها.. أسباب دوالي المريء

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

الفجل يحمى من أخطر الأمراض.. اعرف أهم فوائده

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

ترشيحاتنا

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

السيسي: تحسين أحوال المواطنين هدفنا الأساسي

نفس الجودة والأمان والفاعلية.. الفرق بين الدواء المصري والمستورد

مجنون المشاهير.. حبس المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد في الشيخ زايد

السيسي يشدد على تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين الموازنة وتخفيض العجز

شكري يؤكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ