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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلاش منها.. أطعمة تدمر خصوبة الرجال

خصوبة الرجال
خصوبة الرجال

تعد مشاكل خصوبة الرجال من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها خلال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة البحث العالمية جوجل  

ووفقا لما جاء فى موقع “uchicagomedicine” هناك 5 أطعمة يجب تجنبها قد تقلل من صحة الحيوانات المنوية وخصوبة الرجال.

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اللحوم المصنعة

هذا ليس مفاجئًا، فالدراسات الحديثة تربط اللحوم المصنعة بجميع أنواع الأمراض وتشمل اللحوم المصنعة النقانق، والسلامي، ولحم البقر المقدد، ولحم الخنزير وكلها تضر الحيوانات المنوية، وتربط العديد من الدراسات بين تناول اللحوم الحمراء المصنعة وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وتغير حركتها مما يتسبب في خفض خصوبة الرجال . 

ليس من الواضح كيف تؤثر هذه الأطعمة على الحيوانات المنوية، ولكن يبدو أن التأثير ليس إيجابيا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسات نفسها لم تجد علاقة بين تناول الدجاج وانخفاض صحة الحيوانات المنوية.

 الدهون المتحولة

يهتم الباحثون في المقام الأول بالدهون المتحولة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب و ربطت دراسة إسبانية أجريت عام 2011 بين زيادة تناول الدهون المتحولة وانخفاض عدد الحيوانات المنوية مما يؤدى لانخفاض خصوبة الرجال. 

منتجات الصويا

تحتوي منتجات الصويا على فيتويستروغنز، وهي مركبات شبيهة بالإستروجين تأتي من النباتات وخلصت دراسة أجريت على 99 رجلاً من عيادات الخصوبة في بوسطن إلى أن الإفراط في تناول الصويا قد يقلل من تركيز الحيوانات المنوية .

 

المبيدات الحشرية والبيسفينول أ (BPA

هذه الأطعمة هي الأكثر رعبًا في القائمة لأنها ليست أطعمة، لكنها لا تزال تدخل في ما نأكله بالإضافة إلى أنها في كل مكان و من الواضح أن المبيدات الحشرية تنتهي في النهاية بالخضروات والفواكه وينتهي بها الأمر في اللحوم والأسماك بسبب إمدادات المياه الملوثة. 

إن مادة BPA ليست أفضل، فهي موجودة في معظم عبوات المواد الغذائية والعلب، إنها تعلق ببطء في الأطعمة التي نتناولها و تعمل كل من مادة BPA والمواد الكيميائية الموجودة في المبيدات الحشرية مثل الزينوإستروجينات، وهي مواد كيميائية تحاكي هرمون الاستروجين وإذا زاد يتسبب فى خفض خصوبة الرجال . 

 

منتجات الألبان عالية الدهون

أظهرت دراسة روتشستر للشباب، وهي عبارة عن تحليل للحيوانات المنوية والنظام الغذائي لـ 189 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، أن منتجات الألبان عالية الدسم (الحليب كامل الدسم والقشدة والجبن) كانت مرتبطة بمرض السكري و انخفاض حركة الحيوانات المنوية وشكل الحيوانات المنوية غير الطبيعي.

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