بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من حفل توزيع جوائز دير جيست 2023.

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود المتداخل بألوان الأحمر والفضى اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وأقيم مساء السبت 23 ديسمبر حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest لعام 2023.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقام حاليًا في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.

وتألق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، كما تألق المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنانة أنوشكا، جومانا مراد، إلهام شاهين، عبير صبري.

وحضر أيضا كل من الراقصة دينا، الفنانة جيهان الشماشيرجي، داليا البحيري وزوجها وابنتها، رنا رئيس، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم.