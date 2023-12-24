إصابة عامل في حريق عيادة طبية بسوهاج

أصيب عامل بعيادة طبية خاصة، بحروق نارية بالبطن والساقين واليدين، من الدرجة الثانية، أثناء محاولته إخماد نيران حريق نشب بالعيادة دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعيادة طبية خاصة دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب النيران بغرفة الكشف بعيادة طبية كائنة بالطابق الأول علوي ببرج سكني ملك الطبيب (خالد م م ا- 40 سنة- أخصائي العظام- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)، نتج عن الحريق إصابة المدعو (محمد ع ص- 25 سنة- عامل بالعيادة- ومقيم دائرة مركز أخميم).

بحروق نارية من الدرجة الثانية بالبطن والساقين واليدين، أثناء مشاركته في إخماد النيران، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وتم حصر التلفيات في إحتراق بعض العقاقير الطبية والمستلزمات الطبية، وبسؤال مالك العيادة والمصاب، قررا بمضمون ما تقدم، ورجح الأول أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي لترك غلاية الشاي "الكاتل" متصلاً بالكهرباء، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.