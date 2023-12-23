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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على 6.485 مليون جنيه.. سقوط مستريح الهواتف الذكية في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب محل خاص في نهاية العشرينات من العُمر؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين و485 ألف جنيهًا من 9 مواطنين.

وذلك بزعم توظيهم في مجال تجارة الهواتف الذكية واكسسوارات الهواتف المحمولة، من خلال محله الخاص وذلك مقابل أرباح شهرية قدرها 10% إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد.

يتضمن بلاغًا من المدعو (السيد ا م ع- 45 سنة- حاصل على بكارلويوس تجارة و8 أشخاص أخرين وجميعهم مقيمين دائرة مركز طهطا)، مفاده تضررهم من المدعو "محمد ع م ع- 29 سنة- صاحب محل خاص- ويقيم دائرة مركز طهطا"؛ استيلاءه منهم على مبالغ مالية قدرها 6 ملايين و485 ألف جنيهًا.

بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الهواتف الذكية وأكسسوارات الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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