عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تصرح بدفن جثمان ضحية الـ"سوزوكي" في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة أسفل عجلات سيارة سوزوكي فان، دهستها أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، بناحية قرية أولاد يحيى بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة في حادث تصادم سيارة سوزوكي فان، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها دائرة المركز.

اللهو القاتل.. سوزوكي تمناية تنهي حياة طفلة في سوهاج

حبس شقيقين تعديا على عمهما في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة سوزوكي فان قيادة المدعو (محمود ع.ع.ع- 36 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، اصطدم بالطفلة (رحاب ح.س.ا- سنتين- وتقيم بذات الناحية)، حال لهوها أمام منزل أسرتها؛ ما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه حال رجوعه للخلف بالسيارة قيادته لم يُشاهد الطفلة المذكورة فاصطدم بها عن طريق الخطأ، وبسؤال والد الطفلة المدعو (حسين س.ا.ح- 32 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، اتهم السائق في إنهاء حياة طفلته، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بدفن جثمان الطفلة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام اولاد يحيى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

موضوعات متعلقة

بكفالة مالية.. النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بإشعال النيران بـ"ملاكي" في سوهاج

ترشيحاتنا

الطقس السيئ.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس والسواحل الشمالية بكفر الشيخ

أسعار العملات الأجنبية في مصر: استقرار الدولار و اليورو وتراجع الإسترليني

الفراعنة نمبر 1.. رمضان السيد: أرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

سرايا القدس: قصف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ