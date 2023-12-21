عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللهو القاتل.. سوزوكي تمناية تنهي حياة طفلة في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، أسفل عجلات سيارة سوزوكي فان، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، بناحية قرية أولاد يحيى بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة في حادث تصادم سيارة سوزوكي فان، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها دائرة المركز.

بكفالة مالية.. النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بإشعال النيران بـ"ملاكي" في سوهاج

مصرع ربة منزل خمسينية غرقًا بنهر النيل في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة سوزوكي فان قيادة المدعو (محمود ع.ع.ع- 36 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، اصطدم بالطفلة (رحاب ح.س.ا- سنتين- وتقيم بذات الناحية)، حال لهوها أمام منزل أسرتها؛ ما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه حال رجوعه للخلف بالسيارة قيادته لم يُشاهد الطفلة المذكورة فاصطدم بها عن طريق الخطأ، وبسؤال والد الطفلة المدعو (حسين س.ا.ح- 32 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، اتهم السائق في إنهاء حياة طفلته، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام سوزوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية

ترشيحاتنا

انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبد خسائر كبيرة

رسميًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أيام الشتاء

أمريكا : إسرائيل مستعدة لخفض حدة الحرب على غزة

بكاري جاساما يعلن اعتزال التحكيم

زياد ظاظا.. إطلالة غريبة لبطل فيلم 60 جنيه فى ختام مهرجان الجونة

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ