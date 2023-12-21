اللهو القاتل.. سوزوكي تمناية تنهي حياة طفلة في سوهاج

انتهت حياة طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، أسفل عجلات سيارة سوزوكي فان، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها، بناحية قرية أولاد يحيى بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة في حادث تصادم سيارة سوزوكي فان، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة سوزوكي فان قيادة المدعو (محمود ع.ع.ع- 36 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، اصطدم بالطفلة (رحاب ح.س.ا- سنتين- وتقيم بذات الناحية)، حال لهوها أمام منزل أسرتها؛ ما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه حال رجوعه للخلف بالسيارة قيادته لم يُشاهد الطفلة المذكورة فاصطدم بها عن طريق الخطأ، وبسؤال والد الطفلة المدعو (حسين س.ا.ح- 32 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، اتهم السائق في إنهاء حياة طفلته، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.