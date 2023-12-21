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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل خمسينية غرقًا بنهر النيل في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة ربة منزل في منتصف العقد السادس من العُمر، غرقًا بنهر النيل، حيث انزلقت قدماها وسقطت بالنهر أثناء سيرها على حافته، دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة ربة منزل غرقًا بنهر النيل دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعوة “شادية ع.ا.ع، 53 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية”، وأفاد نجلها المدعو “فهد م.ح.ا، 30 سنة، موظف بمعمل تحاليل خاص، ويقيم بذات الناحية”، قرر بأنه أثناء سير والدته المذكورة على حافة نهر النيل بذات الناحية انزلقت قدماها وسقطت به وجرفها التيار وتوفيت غرقاً، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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