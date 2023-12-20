رئيس جامعة سوهاج : التجهيز لمؤتمر مهم لشباب الباحثين

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج علي أهمية مشاركة المبتكرين والمخترعين من المراحل العمرية المختلفة بمؤتمر شباب الباحثين في نسخته التاسعة "الدولي الرابع"، والذي سوف يعقد علي أرض جامعة سوهاج في ٢٨ فبراير القادم، ايماناً بأهمية دور الجامعة كمناره للعلم والمعرفة في الإهتمام بالابتكار، واحتضان ودعم أفكار المبتكرين.



جاء ذلك خلال ترؤس "النعماني" لاجتماع اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، مؤكداً ان ذلك يأتي في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بدعم المبتكرين في الدولة المصرية، لأهمية الدور الذي يقوم به المبتكر في تنمية المجتمع وتحقيق رؤيه مصر ٢٠٣٠م.



وفي هذا الصدد وجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتوسيع قاعدة المشاركة بالمؤتمر في نسخته الحالية، و التي يتم الإعداد لها من خارج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك من خلال التوسع في مشاركة طلاب المراحل القبل الجامعية بالمدارس التي تتبني فكر دفع التلاميذ للإبتكار والتعلم الذاتي، وطلاب الجامعة بالكليات التي تهتم بتنفيذ مشروعات التخرج مثل كليتي الهندسة والتكنولوجيا والتعليم.



وناقش "النعماني" خلال الاجتماع استراتيجية فريق عمل اللجنة المنظمة للترويج للمؤتمر خلال الفترة القادمة، كما تم مناقشة آليات تنفيذ بعض الفعاليات العلمية والثقافية المقترحة التي سوف يتم أنعقادها علي هامش المؤتمر منها تنظيم المعرض التي تتناول عرض أفكار المشاريع البحثية وابتكارات الطلاب التي يمكن تطبيقها علي أرض الواقع.



حضر الإجتماع كل من الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتوره اماني أبو القاسم منسق عام المؤتمر، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفيه والإلكترونية ومسئول الموقع الإلكتروني للمؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.



ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر يرجى زيارة موقع المؤتمر:- https://phyedu.sohag-univ.edu.eg