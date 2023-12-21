مصرع عامل في حادث دراجة بخارية أعلى كوبري ثقافة سوهاج

لقى عامل بمحل ملابس في منتصف العشرينات من العُمر، مصرعه متأثرًا بإصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم، عقب انقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري الثقافة دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل بمحل ملابس في حادث انقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري ميدان الثقافة دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو “مينا ع.م.ب- 24 سنة- عامل بمحل ملابس- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج”، أعلى كوبري الثقافة اختل مقود الدراجة بين يديه واصطدم بالرصيف الأوسط.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله، وبسؤال نجل شقيق والده المدعو (ابانوب س.م.ب، 29 سنة- عامل بمحل ملابس- ويقيم بذات العنوان)، قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.