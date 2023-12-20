محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية

تفقد محافظ سوهاج طارق الفقي، اليوم /الأربعاء/ اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة.



وقال المحافظ - في تصريح له اليوم - إن الاصطفاف جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات،.



وأشار محافظ سوهاج، إلى أن الاصطفاف يهدف إلى التأكد من عمل كافة المعدات المشاركة بالكفاءة المطلوبة، وجاهزية واستعداد العنصر البشرى، للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات أو طوارئ، وكذا رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات التي تقدمها تلك المعدات للمواطنين في قطاعات النظافة العامة والتجميل، وإزالة الاشغالات والتعديات، وغيرها من الخدمات.



وقام محافظ سوهاج، وأعضاء اللجنة المشتركة - عقب تفقد الاصطفاف - بجولة ميدانية تفقدوا خلالها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسة بمركز سوهاج، ومحطة مياه الشرب بقرية " نيدة " بمركز أخميم، وذلك للاطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات، وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات محتملة.