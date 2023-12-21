بكفالة مالية.. النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بإشعال النيران بـ"ملاكي" في سوهاج

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بسكب البنزين وإشعال النيران بسيارة ملاكي مِلك نجل عمومته، بكفالة 10 آلاف جنيه؛ إثر عدم توافر الأدلة الكافية لاتهامه سوى خلافات سابقة بينه وبين صاحب السيارة.

وكان قد ظهر مُلثم في مقطع فيديو إلتقطته كاميرات المراقبة بالمنطقة التي اشتعلت بها السيارة، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وهو يسكب البنزين ويشعل النيران بالسيارة.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد شهدت قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، اشعال النيران بسيارة ملاكي مِلك أربعيني، من قبل شخص مُلثم، حيث ظهر في مقطع التقطته له كاميرات المراقبة بالمنطقة، وهو يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (أحمد علي- 43 سنة- ويقيم البلابيش بحري)، مفاده اشعال مُلثم النيران في سيارته الملاكي.

وأرفق بالمحضر المُحرر رقم محدد مقطع فيديو يظهر فيه شخص مُلثم يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.