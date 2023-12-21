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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل ينهي حياته بالخطأ في سوهاج.. تفاصيل

صدى البلد

انتهت حياة عاطل في بداية العشرينات من العُمر؛ إثر إصابته لنفسه بطلق ناري بالصدر، عن طريق الخطأ، أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته داخل غرفته بمنزل أسرته، دائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة شاب عشريني إثر إصابته بطلق ناري بالصدر في غرفته دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'طارق ع.ا.ا' 23 سنة، لا يعمل، ويقيم بذات الناحية، وكان يرتدي كامل ملابسه وبمناظرة الجثة تبين إصابته بطلق ناري بالصدر، وعثر بجواره على سلاح ناري عبارة عن فرد روسي.

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وبسؤال كل من:" والده المدعو عادل ا.ا.ع 62 سنة، مزارع، وشقيقته المدعوة مرفت ع.ا.ا 26 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية"، قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنه أثناء تواجد المذكور بغرفة ملحقه بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نتج عنها إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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