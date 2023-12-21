حبس شقيقين تعديا على عمهما في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين في العشرينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهما على عمهما وإحداث إصابته بجرح طعني بالصدر من الناحية اليُسرى؛ بسبب خلافات عائلية بينهما، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة موظف على أيدي نجلي شقيقه في مشاجرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة (محمود ج.م.م- 53 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤاله اتهم نجلي شقيقه كلاً من:" المدعو محمود م.ج.م- 27 سنة- عامل، وشقيقه المدعو هشام م.ج.م- 25 سنة- سائق- ويقيمان بذات الناحية" بالتعدي عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب الخلافات العائلية القائمة فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والأداة المُستخدمة في الواقعة بإرشاد الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.