الأرصاد تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدأ فصل الشتاء الجمعة الماضية، مشيرة إلى أنه شعرنا بانخفاضات بقيم درجات الحرارة وبرودة الجو، في عدد من المحافظات.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي ام سي"، إن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط شهدت سقوط الأمطار، على رأسها محافظة الإسكندرية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع، ستتجه درجات الحرارة نحو الارتفاع بمعدل درجتين إلى 3 درجات، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية.

بعض محافظات الجمهورية

وأشارت منار غانم إلى أن الأجواء ستكون شتوية دافئة على بعض محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، بينما سيتكون الأجواء باردة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.