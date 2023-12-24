عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ما إذا كانت مصر ستشهد الشتاء الأشد برودة بسبب تأثرها بظاهرة "النينو".
أوضحت مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر أن مصر بدأت تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة وهو ما يزيد الشعور بالبرودة، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح اليوم السبت أيضا مثيرة للأتربة، فضلا عن أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها.

وذكرت إيمان شاكر أن هناك بعض الأنباء المتداولة حول أن مصر تشهد شتاء هو الأبرد خلال الفترة الحالية، في حين أن هيئة الأرصاد الجوية تنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا.

txt

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

txt

الأرصاد: استقرار وتحسن في الأحوال الجوية غدا حتى نهاية الأسبوع

txt

شبورة مائية تتسبب في ضعف الرؤية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

txt

الأرصاد تحذر من استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على شمال البلاد

txt

لن يكون الشتاء الأبرد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

txt

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

txt

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

txt

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

txt

خلوا بالكوا من بكرة .. تحذير رسمي لـ الأرصاد

وبينت أنه بالرغم من تأثر مصر بظاهرة النينو هذا العام، إلا أن الشتاء لن يكون هو الأبرد، موضحة أن "ظاهرة "النينو" حينما تحدث، تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي كله، وأن هذا كان واضحا في فصل الصيف، ودرجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير في الدول الأوروبية والشرق الأوسط وسجلت أرقاما غير مسبوقة، وهي تؤدي إلى شتاء شديد البرودة.

ظاهرة النينو 

وأضافت إيمان شاكر أن المنظمات الدولية حينما تتحدث عن أن ظاهرة النينو ستؤدي إلى وجود شتاء هو الأبرد في آخر 10 سنوات، فهي تشير إلى متوسط درجات الحرارة في العالم، ولا تشهد كل الدول شتاء باردا، لافتة إلى أن مصر تشهد درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي.

فيما أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه مع بداية الشتاء الحقيقي (فلكيا) في مصر؛ بدأت كتلة شمالية باردة تسيطر على الأجواء، لتنكسر الحرارة نهارا ويزيد انخفاضها ليلا.

أضاف محمد فهيم أن فصل الشتاء ينتهي فلكيًا ورسميا، يوم الأربعاء 20 مارس 2024، ويستمر الشتاء على مدار 89 يوما.

وأوضح: "بعد أن سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى درجة حرارة في السجلات المناخية الفترة الماضية، ويعتبر تأثير هذه البحار عاليا وملحوظا خلال فصل الشتاء، وأكبر بعشرات المرات من تأثيرات ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها مصر".

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أننا نتوقع أن يكون الشتاء الحالي مختلفا، من ناحية قوة الحالات الجوية، والمقصود، هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية، وقوتها، وتطرفها، خاصة في النصف الثاني من الشتاء (فبراير ومارس).

وأكد أن هناك زيادة في قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، بالإضافة إلى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة، وقد تتسبب في سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.

مصر الشتاء الأرصاد ظاهرة النينو الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

اليوم.. تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة بنها

سعر الذهب اليوم 24-12-2023

أغرب حمل وولادة في العالم.. أم تلد طفلين في يومين متتاليين

محمد فضل: أريد رؤية الأهلي بأفضل مكانة.. واعتراضي على موسيماني بسبب زوجته

إعلام عبري: لا تقدم في محادثات الأسرى مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان دانتيل.. داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة ابنتها وزوجها

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال غزة.. ماذا فعلوا للحصول على التدفئة؟

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ