تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن هذا الانخفاض يوجد في معظم محافظات الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنحصر في أماكن محددة اليوم ومنها مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية نتيجة تأثر هذه المناطق بكتل رياح جنوبية، لافتة إلى أن باقي مناطق الجمهورية لم تتأثر بالرمال المثارة ولكن فقط سيكون هناك نشاط في حركة الرياح والذي يعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح اليوم سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، منوهة بأن البحر المتوسط غير مؤهل اليوم لكافة أعمال الملاحة والأنشطة البحرية.



وحذرت من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية، مع وجود نشاط في حركة الرياح يجعل درجات الحرارة المحسوسة أقل من ذلك.