خلوا بالكوا من بكرة .. تحذير رسمي لـ الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالساعات الماضية، شهدت البلاد إنخفاض فى درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، إلى جانب نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أدي لإنخفاض الرؤية الأفقية فى بعض المناطق من القاهرة الكبري، إلى جانب تساقط الأمطار فى محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، موضحة أنه من المتوقع فى الساعات القادمة مزيد من الإنخفاض فى قيم درجات الحرارة، والإحساس بالبرودة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الصغري فترة الليل من المتوقع أن تصل من 13 إلى 14 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح، ناصحة المواطنين بأخذ الحذر من البرودة خلال الساعات القادمة، لافتة إلى أنه غدا هناك استمرار فى الإنخفاض بقيم درجات الحرارة.