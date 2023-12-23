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رئيس التحرير
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الأرصاد: استقرار وتحسن في الأحوال الجوية غدا حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ72 ساعة الماضية وحتى اليوم كان هناك نشاط للرياح بشكل واضح وأدى لإثارة الرمال والأتربة في بعض الأماكن، موضحة أن نشاط الرياح وسرعتها يؤدي للإحساس بانخفاض في قيم درجات الحرارة وبرودة في الطقس.

أوضح "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قيم درجات الحرارة كانت منخفضة مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة، مشيرة إلى أن الأمطار تساقطت بشكل كبير على مناطق الساحلية ومن ضمنها الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، مؤكدة أنه بداية من غدًا سيكون هناك هدوء في سرعات الريح والذي يؤدي إلى استقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة عن اليوم وأمس، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة، مشددة على أنه بداية من غدًا وحتى نهاية الأسبوع هناك استقرار وتحسن في الأحوال الجوية، كما أن الشبورة المائية ستكون ظاهرة مؤثرة خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد حديث القاهرة الاحوال الجوية الدكتورة منار غانم درجات الحرارة

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