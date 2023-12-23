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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على شمال البلاد

صدى البلد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لآخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، يشير إلى استمرا نشاط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وحسب خرائط الطقس والأقمار الصناعية، فإن هناك استمرار لسقوط الأمطار الخفيفة الى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية يشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري (محافظة البحيرة و كفر الشيخ) والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة .

الأجواء الباردة  لا زالت تسيطر على البلاد

وذكرت هيئة الأرصاد، أن الأجواء الباردة  لا زالت تسيطر على البلاد، كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما عن حركة الملاحة البحرية، فتشهد اضطراب على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2)م.

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