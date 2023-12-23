أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 21 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 5

كاترين 16 3

الطور 24 14

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 21 9

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 26 22

حلايب 24 21

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 21 9

بني سويف 21 9

المنيا 22 8

أسيوط 22 8

سوهاج 22 11

قنا 22 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

الوادي الجديد 22 7

أبو سمبل 23 13