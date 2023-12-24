الأرصاد: استمرار تكاثر السحب.. وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل بعد ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل الحرارة على جنوب سيناء .

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية

وقالت هيئة الأرصاد، إن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يظل هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يظل تحذيرات الشبورة المائية في الصباح الباكر والأوقات المتأخرة من الليل هي التحذير الوحيد خلال هذه الفترة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة الملحوظ خلال ساعات الليل.