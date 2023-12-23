الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس.. وموعد الاستقرار في الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه كان هناك سقوط أمطار على المناطق الساحلية على البحر المتوسط خاصة على مستوى محافظة الإسكندرية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك إضطراب على مستوى حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، إضافة إلى وجود نشاط للرياح.

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، بداية من الغد، مؤكدا أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

فترات الليل المتأخر

ووجهت منار غانم نصائج هامة للمواطنين بضرورة إرتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة أن درجات الجرارة ستقل بشكل كبير في فترات الليل المتأخر، والصباح الباكر.