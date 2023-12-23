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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. والعظمي على القاهرة 20 مئوية

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم ، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية الدى ام سي، تقديم الأعلامية داليا أشرف، أن اليوم يشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن هذا الانخفاض يوجد في معظم محافظات الجمهورية.

رياح مثيرة للرمال و الأتربة وأنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنحصر في أماكن محددة اليوم ومنها مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية نتيجة تأثر هذه المناطق بكتل رياح جنوبية، لافتة إلى أن باقي مناطق الجمهورية لم تتأثر بالرمال المثارة ولكن فقط سيكون هناك نشاط في حركة الرياح  يعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية:  أن نشاط الرياح اليوم سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، منوهة بأن البحر المتوسط غير مؤهل اليوم لكافة أعمال الملاحة والأنشطة البحرية.

وحذرت منار غانم من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية، مع وجود نشاط في حركة الرياح يجعل درجات الحرارة المحسوسة أقل من ذلك، ناصحة بتقليل سرعة قيادة السيارات لتلاشي الحوادث أثناء سقوط الامطار والشبورة.

وإليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 20 - 14
الإسكندرية21 - 13
الإسماعيلية 21 - 13
الغردقة 24 -16
أسوان 23 - 13
سوهاج 21 - 11

المنيا 20 - 8

انخفاض درجات الحرارة القاهرة الكبرى الأرصاد الجوية الرياح درجات الحرارة القاهرة

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