3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ48 ساعة القادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري.



وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أنه متوقع سقوط أمطار متوسطة على مطروح والإسكندرية والعلمين وشمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، موضحة أن الأمطار قد تمتد لبعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.







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وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار غدًا السبت ستكون خفيفة ، كما ستزول الأتربة والرمال المثارة؛ ولكن نشاط الرياح سيظل مستمرًا والذي يعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هو أول أيام الشتاء، وهذا يعني أن ايام المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، والشتوية الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، ومع سقوط الأمطار يجب القيادة بهدوء تام على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، لافتة إلى أهمية ارتداء الكمامات اليوم لأصحاب الحساسية والأمراض الصدرية.