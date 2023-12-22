عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ48 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أنه متوقع سقوط أمطار متوسطة على مطروح والإسكندرية والعلمين وشمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، موضحة أن الأمطار قد تمتد لبعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
 

txt

تنكروا في زي شرطة.. عصابة تختطف قنصل بريطاني في الإكوادور|شاهد

txt

كنتم نائمون عندما دخلت المقاومة.. مشدات وخلافات بين حكومة إسرائيل وقادة جيشها


 

3 ظواهر جوية تضرب البلاد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار غدًا السبت ستكون خفيفة ، كما ستزول الأتربة والرمال المثارة؛ ولكن نشاط الرياح سيظل مستمرًا والذي يعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هو أول أيام الشتاء، وهذا يعني أن ايام المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، والشتوية الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، ومع سقوط الأمطار يجب القيادة بهدوء تام على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، لافتة إلى أهمية ارتداء الكمامات اليوم لأصحاب الحساسية والأمراض الصدرية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار الشتاء درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

ترشيحاتنا

بعد التحذير من تهديد هوية البلاد.. روسيا تعد بتعديلات في نظام الهجرة

السبت.. آخر ظهور لأسهم النار في السماء 2023

تحذير عاجل من الصحة العالمية.. لماذا متحور كورونا الجديد مثير للاهتمام؟

زيادة تصل 150 ألف جنيه.. أسعار كيا اكسيد موديل 2024

أداء صلاة الضحى.. الإفتاء: "كأنك أخرجت ثلاثمائة وستين صدقة"

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ