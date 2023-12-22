تنكروا في زي شرطة.. عصابة تختطف قنصل بريطاني في الإكوادور|شاهد

أنقذت السلطات في الإكوادور رجل أعمال بريطاني وهو القنصل الفخري السابق كولن أرمسترونج، وذلك بعد 4 أيام على اختفائه من عصابة ملثمة اختطفته من مزرعته واقتادته لمكان مجهول، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم التفاصيل.



وقال القائد العام للشرطة في الإكوادور عبر تقرير عرضته فضائية العربية: نحن الشرطة الوطنية سعداء بالإفراج عن المواطن البريطاني وهو سالم معافى وتم إطلاق سراحه ثم نقله إلى أحد المراكز الصحية لفحصه وتبين أنه في حالة جيدة.



وعملية الإفراج عن القنصل كانت بعد مداهمة الشرطة لأكثر من 30 منزلا عثرت فيها على قنابل وأسلحة، وانتهت بإلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة الذين تنكروا بزي الشرطة لاختطاف القنصل من منزله.



فيما قالت السلطات إنها ستواصل التحقيقات للقضاء على كامل أفراد العصابة الخطرة التي كثفت بشكلا كبير في السنوات الأخيرة عمليات اختطافها لرجال أعمال للحصول على فدية.