أخبار التوك شو.. الذهب عيار21 يتجاوز 3000 جنيه.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الھامة نرصد ابرزھا فى التقرير التالى:



عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه| أسعار الذهب اليوم السبت.. شاهد

قدمت الإعلامية لميس سلامة في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.



تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين..عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



بعد تخفيف قيود تصدير الأسلحة.. طوكيو تستعد لشحن صواريخ إلى واشنطن

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا، حيث أعلنت طوكيو عن استعدادها لشحن صواريخ إلى واشنطن، وذلك بعد تخفيف القيود على تصدير الأسلحة.

يقوي المناعة ويحمي من السرطان.. 6 فوائد لتناول البصل الأخضر |تعرف عليها

أكد الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية والسمنة، أن تناول البصل الأخضر مفيد للغاية، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على منع تكاثر الخلايا السرطانية خاصة في الجهاز الهضمي.



رفعت فياض: 75% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة مصرية

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم ان إسرائيل تدعي دائما الاكاذيب وتصدر المعلومات المغلوطة للعالم، لمحاولة تبيض وجهها أمام العالم فيما يحدث الأن.



هروبًا من جحيم المقاومة|محلل سياسي يكشف أسباب انسحاب لواء جولاني من غزة

أجاب الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني عن سؤال: “ما هي الأسباب الحقيقة وراء انسحاب لواء جولاني بجيش الاحتلال من غـزة؟”، قائلاً إن انسحاب هذا اللواء نظرًا للضربات المتتالية التي وجهتها المقاومة له، لافتًا إلى أن هذا اللواء يُعد من الألوية الأولى التي أقامتها إسرائيل.



أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. والأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 23-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



محلل سياسي: الدولة المصرية استشعرت خطر تهجير الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى للحرب

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن التهجير القسري الفلسطنيين من أخطر أهداف الحرب داخل قطاع غزة، حيث يرغبون في إعادة التغيير الديموغرافي في القطاع.



الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. والعظمي على القاهرة 20 مئوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم ، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



استشاري يتحدث عن إنجازات الدولة بالقطاع الطبي في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن مصر بدأت في التعرف على فيروس سي منذ عام 1989، حيث لم يكن هناك بيت مصري يخلو من مريض بفيروس سي أو مضاعفات الفيروس.