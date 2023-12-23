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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفعت فياض: 75% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة مصرية

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم ان إسرائيل تدعي دائما الاكاذيب وتصدر المعلومات المغلوطة للعالم، لمحاولة تبيض وجهها أمام العالم فيما يحدث الأن، فقد صدرت للعالم إن الفلسطنيين قد قتلوا الأطفال والنساء ولم يثبت اطلاقا صحة ما ادعته إسرائيل، لافتا الى انها تحاول جاهدا ان تقل المدنيين من عملية القتل.


واستنكر فياض خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البل،د تقديم الإعلامية رشا مجدي، من تصرفات إسرائيل الوحشية فهم يدعون انهم يقاتلون في حركة حماس ولكن الخقيقة اثبتت عكس ذلك فاكتر من ٢٠ الف شهيد في غزة قتلوا منهم الأطفال والنساء وهم ليسوا اعضاء حركة حماس.


وأكد مدير تحرير اخبار اليوم، أن معبر رفح له اتجاهين اتجاه من الجانب المصري، واتجاه من الجانب الفلسطيني، فاسرائيل مع بداية المعارك قالت ان كل المساعدات الإنسانية من معبر رفح من اتجاه مصر وهذا مخصص اصلا لعبور الأفراد في المقام الأول وليست الشاحنات فقد عطلت إسرائيل دخول الشاحنات من الجانب الاخر.

قرار مجلس الأمن يعطي نوع من التشجيع والشرعية لبعض الدول المترددة في إرسال مساعدات لقطاع غزة

وصرح رفعت فياض، ان ٧٥% من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة هي من مصر فقط و ٢٥% من بعض الدول سواء العربية او الإسلامية، لافتا الى ان قرار مجلس الأمن يعطي نوع من التشجيع والشرعية لبعض الدول  المترددة في إرسال مساعدات لقطاع غزة وذلك بموافقة من قرار مجلس الأمن، مؤكدا ان حق المساعدات الإنسانية لا تساوي ١٠% فقط مما هو مطلوب من قطاع غزة، وقد اعلنت منظمة اليونيسيف وانطونيو جوتيريش أن كل ٤ جوعي  في العالم  ٣ منهم من قطاع غزة، فكل المساعدات الإنسانية التى تدخل لغزة قائلا هو" حد الكفاف".

إسرائيل الفلسطنيين حركة حماس منظمة اليونيسيف انطونيو جوتيريش غزة المساعدات الإنساني قرار مجلس الأمن

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