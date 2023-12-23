أستاذ علوم سياسية: شمال غزة يعاني من مجاعة ونقص المواد الطبية.. فيديو

علق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، على مجلس الأمن حول توسيع دخول المساعدات إلى غزة، معقبا: "هذا القرار بلا قيمة".

وأضاف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة "إكسترا نيوز"،: "الآلية الأممية موجود حاليا لتوزيع المساعدات لأن الأمم المتحدة هي التي تقوم باستلام المساعدات وتوزيعها على أهالي غزة".

وأشار الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية،: "إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى شمال غزة وهو الجزء الذي ينتشر به المجاعة ونقص كبير في المواد الغذائية والطبية".

