محمد حجازي: قرار مجلس الأمن بتوسيع دخول المساعدات إلى غزة خطوة للأمام|فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو خطوة للأمام.

وأضاف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة "إكسترا نيوز"،: "هذا القرار جاء مخفف عما كنا نطمح إليه لكن في نفس الوقت لا يمكن إلا أنه نرحب به لوقف هذه المأساة الانسانية المتواصلة".

وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، : "الأمل المنشود من هذا القرار هو أن يكون هناك آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لتسريع دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة"، موضحا: "إذا كنا سنستطيع أن نحول جهة الإشراف للأمم المتحدة فهذا سيكون انتصار".