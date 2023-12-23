محلل سياسي فلسطيني: هناك بوادر مجاعة في قطاع غزة.. فيديو

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار مجلس الأمن جاء بعدم ترك المساعدات الإنسانية لغزة طبقا لإرادة إسرائيل.

وأضاف الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة "إكسترا نيوز"،: "المساعدات ستكون بإشراف أممي للحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة".

وأشار الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني،: "هناك بوادر مجاعة في قطاع غزة، وأزمة صحية كبيرة نتيجة لعدم دخول المساعدات أو لعرقلة إسرائيل دخول المساعدات بشكل منتظم".