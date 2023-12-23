علي الدين هلال: إسرائيل لم تسيطر على أي منطقة في غزة حتى الآن

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن أزمة فلسطين سيتم حلها أخر يناير القادم، مشيرا إلى أنه حتي الأن لم تسيطر إسرائيل سيطرة كاملة على أى منطقة فى غزة.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه حتي الأن فى شمال غزة هناك معارك تتم، ويخرج المقاتلون الفلسطينيون من الأنفاق لمواجهة الدبابات.

وتابع الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن السيطرة معناها أنك تكون قد قضيت على كل عناصر المقاومة، وهذا لم يحدث ولم يفعله جيش الإحتلال.