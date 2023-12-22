د. على الدين هلال يحلل آثار ونتائج وإيجابيات الحوار الوطني

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي طلب أن تكون الجولة الجديدة من الحوار الوطني أكثر فاعلية وحيوية.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحوار لا يكون إلا بين المختلفين فى الرؤي، موضحا أن الرئيس السيسي يفتح الباب للجميع للتحاور فى الحوار الوطني.

وتابع الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية: “2024 عاماً جديداَ ولكن سيستكمل فيه الصراع الذي انتهى عليه عام 2023”.