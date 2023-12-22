برلماني: عودة الحوار الوطنى يعزز المناخ الديمقراطي ويحقق مصلحة البلد

أكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة جلسات الحوار الوطنى لطاولة المناقشات تؤكد حرصة على جمع شمل المصريين، وتعزيز مناخ التشاركية، من خلال تفعيل مبدأ العمل المشترك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بأن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للحوار الوطني وكل مرة يتم رفع توصيات كان يوافق عليها الرئيس.

وأضافت: كما أن عودة الحوار الوطنى خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية فى مصر التى تشهد زخما كبيرا الآن بعد المشهد المشرف والحضارى الذى أنتجته الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحوار ساهم كثيرا فى تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة فى الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وقال "عاشور" إن الحوار الوطنى هو الطاولة التى جلس عليها كافة أبناء الشعب الوطنى بكافة طوائفهم لمناقشة القضايا الحياتية التى تهم الوطن والمواطن، مثمنا المكاسب الذى حققها الحوار الوطني، من خلال اتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناح يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذى يصب في مصلحة الوطن.